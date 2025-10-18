Yeni Şafak
Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran'dan Aziz Yıldırım'a flaş çağrı

15:3718/10/2025, Cumartesi
G: 18/10/2025, Cumartesi
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısında başkan Sadettin Saran, eski başkan Aziz Yıldırım'a dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı.

Toplantıya eski başkanlar Aziz Yıldırım ve Ali Koç da katıldı. İki isim kürsüde konuşma yaptı.

Daha sonra söz alan mevcut başkan Sadettin Saran, Aziz Yıldırım'a flaş bir çağrıda bulundu.

Saran, "Başkan olarak katıldığım ilk Yüksek Divan Kurulu. Sizlerle olmaktan gurur duyuyorum, biraz da heyecan var. Ali Başkan ve değerli ekibine bir kez daha teşekkür ederim. Geçmiş tartışmalar Fenerbahçe'ye yakışmıyor! Ne Ali Başkan, ne de Aziz Başkanı hedef alan bu söylemler, kulübü bir adım ileri taşımaz. Keşke Aziz Yıldırım gitmeseydi." ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım'a çağrıda bulunan Saran, "Sayın Aziz Yıldırım size çağrım çok açık, lütfen kulübe gelin tüm belgeler, tüm sözleşmeler ve tüm projeler orada. Hangi anlaşma, hangi şekilde ve hangi koşulda yapılmış hepsi önünüzde. Soru işaretleriniz varsa bunları masada birlikte giderelim. Gerçekleri konuşalım ama birbirimizi yıpratmadan. Fenerbahçe tartışmayla değil şeffaflık ve dayanışmayla büyür. Ben buradayım, kapımız herkese açık. Kimsenin sesi kısılmayacak, kimsenin cevapsız sorusu kalmayacak. Ama artık enerjimizi birbirimizle uğraşmayla değil, Fenerbahçe'yi ileri taşımayla harcamalıyız." ifadelerini kullandı.

