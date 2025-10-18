Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran'dan Aziz Yıldırım'a flaş çağrı

Aziz Yıldırım'a çağrıda bulunan Saran, "Sayın Aziz Yıldırım size çağrım çok açık, lütfen kulübe gelin tüm belgeler, tüm sözleşmeler ve tüm projeler orada. Hangi anlaşma, hangi şekilde ve hangi koşulda yapılmış hepsi önünüzde. Soru işaretleriniz varsa bunları masada birlikte giderelim. Gerçekleri konuşalım ama birbirimizi yıpratmadan. Fenerbahçe tartışmayla değil şeffaflık ve dayanışmayla büyür. Ben buradayım, kapımız herkese açık. Kimsenin sesi kısılmayacak, kimsenin cevapsız sorusu kalmayacak. Ama artık enerjimizi birbirimizle uğraşmayla değil, Fenerbahçe'yi ileri taşımayla harcamalıyız." ifadelerini kullandı.