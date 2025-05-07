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Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu

Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu

11:287/05/2025, Çarşamba
G: 7/05/2025, Çarşamba
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Süper Lig'de şampiyonluk yarışının 8 puan gerisine düşerek büyük hüsran yaşan Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli takımda eleştirilen yıldız futbolcunun sürpriz bir ekibe transfer mesajı yolladığı belirtildi.

Sarı-lacivertli takımda teknik direktör Jose Mourinho ile sorun yaşayan Allan Saint-Maximin'in performansı eleştiri konusu olmuştu.

Fenerbahçe, Al Ahli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı oyuncunun sezonun ilk bölümünde bonservisini almak istiyordu. Ancak sarı-lacivertliler bu karardan vazgeçti.

Fransız gazeteci Anthony Aubes, 28 yaşındaki oyuncunun ülkesine dönmek istediğini ve Marsilya Kulübü'ne "Beni alın" mesajı gönderdiğini bildirdi.

Fenerbahçe'nin 8 milyon euro bedelle kiraladığı Maximin, sarı-lacivertli formayla 31 maça çıkarken 4 gol 5 asistlik performans sergiledi.

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