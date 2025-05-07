Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının 8 puan gerisine düşerek büyük hüsran yaşan Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli takımda eleştirilen yıldız futbolcunun sürpriz bir ekibe transfer mesajı yolladığı belirtildi.
Sarı-lacivertli takımda teknik direktör Jose Mourinho ile sorun yaşayan Allan Saint-Maximin'in performansı eleştiri konusu olmuştu.
Fenerbahçe, Al Ahli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı oyuncunun sezonun ilk bölümünde bonservisini almak istiyordu. Ancak sarı-lacivertliler bu karardan vazgeçti.
Fransız gazeteci Anthony Aubes, 28 yaşındaki oyuncunun ülkesine dönmek istediğini ve Marsilya Kulübü'ne "Beni alın" mesajı gönderdiğini bildirdi.
Fenerbahçe'nin 8 milyon euro bedelle kiraladığı Maximin, sarı-lacivertli formayla 31 maça çıkarken 4 gol 5 asistlik performans sergiledi.