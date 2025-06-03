Fenerbahçe'de Mario Branco'nun yerine sürpriz aday

Fenerbahçe'de Mario Branco ile yolların ayrılmasının ardından yeni sportif direktörün kim olacağı merak konusu oldu. Sarı-lacivertli kulübün bu pozisyon için düşündüğü ilk isim belli oldu.

1 /5 Fenerbahçe, 2022'de Futbol Operasyonu Direktörü olarak kulüp bünyesine katılan, 2023'te de sportif direktörlük görevine getirilen Mario Branco ile yollarını ayırdı.

2 /5 Portekizli futbol adamı, sarı-lacivertli kulüpte kadro planlamasından transfer süreçlerine, sezon içi organizasyonların yönetiminden teknik yapının şekillendirilmesine kadar birçok alanda çalışmalar yapmıştı.

3 /5 Sabah'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe'de Mario Branco'nun yerine düşünülen ilk isim Devin Özek.

4 /5 Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un son olarak Bayer Leverkusen'de sportif direktör yardımcısı olarak görev yapan Devin Özek ile geçtiğimiz hafta bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.