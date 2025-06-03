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Fenerbahçe'de Mario Branco'nun yerine sürpriz aday

Fenerbahçe'de Mario Branco'nun yerine sürpriz aday

11:093/06/2025, Salı
G: 3/06/2025, Salı
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Fenerbahçe'de Mario Branco ile yolların ayrılmasının ardından yeni sportif direktörün kim olacağı merak konusu oldu. Sarı-lacivertli kulübün bu pozisyon için düşündüğü ilk isim belli oldu.

Fenerbahçe, 2022'de Futbol Operasyonu Direktörü olarak kulüp bünyesine katılan, 2023'te de sportif direktörlük görevine getirilen Mario Branco ile yollarını ayırdı.

Portekizli futbol adamı, sarı-lacivertli kulüpte kadro planlamasından transfer süreçlerine, sezon içi organizasyonların yönetiminden teknik yapının şekillendirilmesine kadar birçok alanda çalışmalar yapmıştı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe'de Mario Branco'nun yerine düşünülen ilk isim Devin Özek.

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un son olarak Bayer Leverkusen'de sportif direktör yardımcısı olarak görev yapan Devin Özek ile geçtiğimiz hafta bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Ali Koç'un Devin Özek'in Mario Branco'nun yardımcılığını yapan Okan Özkan ile birlikte çalışmasını istediği öne sürüldü.

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