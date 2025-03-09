Fenerbahçe'de Mourinho'dan flaş hamle: Yıldız futbolcunun ayrılığına onay vermedi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sarı lacivertli oyuncunun takımdan ayrılmasına izin vermedi.
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da merak konusuydu.
Son olarak Talisca'nın transferiyle birlikte dördüncü forvet durumuna düşen Cenk Tosun'un takımdan ayrılması bekleniyordu.
Hatta Cenk Tosun, Urawa Red Diamonds ile anlaşma sağlamıştı.
Fakat Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Cenk Tosun'un Urawa Red Diamonds'a transferine onay vermediği öğrenildi.
Oyuncuların sakatlanma riskinden dolayı Tosun'a izin vermeyen Mourinho'nun, oyuncuya şans vereceği ifade edildi.