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Fenerbahçe'de sıcak gelişme: Başkan adaylığını açıklayacak

Fenerbahçe'de sıcak gelişme: Başkan adaylığını açıklayacak

10:5826/04/2025, Saturday
G: 26/04/2025, Saturday
DHA
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Fenerbahçe Kulübü'nde yüksek divan kurulu toplantısı başladı. Sarı-lacivertli kulübün eski yöneticisi de başkan adaylığını duyurmak üzere toplantıya katıldı.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı.

Fenerbahçe’nin Kayserispor ile 3-3 berabere kaldığı maçın ardından başkan adaylığını açıklayan Hakan Bilal Kutlualp de toplantıya katıldı.

Hakan Bilal Kutlualp’in toplantıda başkan adaylığını resmen duyurması bekleniyor.

Öte yandan Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Başkanı Emrah Tünay öncülüğünde bir grup taraftar, Faruk Ilgaz Tesisleri’ne yürüyerek geldi. 

Tünay, toplantı öncesi Hakan Bilal Kutlualp ile Fenerbahçe'nin gündemine ilişkin görüştüğünü sosyal medya hesabından açıkladı.

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