Fenerbahçe'den ayrılma kararı aldı! Yeni adresi netleşti

Süper Lig'de zirve mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Son zamanlarda çok fazla forma şansı bulamayan sarı-lacivertlilerin yıldız isminin, takımdan ayrılma kararı aldığı ifade edildi.
Fenerbahçe'de flaş bir İsmail Yüksek gelişmesi yaşandı. Bu sezon Mourinho tarafından ilk 11'de düşünülmeyen milli futbolcu, takımdan ayrılma kararı aldı.
Özellikle geçen sezon İsmail Kartal döneminde iyi bir grafik yakalayan İsmail Yüksek, bu sezon kulübeden çıkamadı. Bu nedenle ayrılık kararı alan oyuncunun yeni durağı da netleşti.
Fenerbahçe'de orta sahanın önemli oyuncusu olan İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat gelene kadar ilk 11'in vazgeçilmez ismiydi. Fakat Faslı oyuncu geldikten sonra yedek kulübesinden çıkamayan ve formayı unutan milli futbolcu için beklenmedik bir teklif geldi.
Özellikle sezon başında sık sık Atletico Madrid'in gündemine gelen İsmail Yüksek için beklenen transfer gerçekleşmemişti. Ancak bu kez Fransa Lig 1 devi Marsilya'nın, İsmail Yüksek için Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlandığı ileri sürüldü.
Bu transfer için 10 milyon Euro gibi bir bonservis bedeli ayırdığı belirtilen Fransız ekibinin sezon sonunda İsmail Yüksek transferini bitirmek istediği kaydedildi. Akşam'ın haberine göre, taraflar arasında anlaşma sağlanması takdirde İsmail Yüksek, önümüzdeki sezon Marsilya forması giyecek.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 23 maçta süre bulan İsmail Yüksek, takımına henüz gol veya asist katkısı veremedi.