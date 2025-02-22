Fenerbahçe'den ayrılma kararı aldı! Yeni adresi netleşti

Bu transfer için 10 milyon Euro gibi bir bonservis bedeli ayırdığı belirtilen Fransız ekibinin sezon sonunda İsmail Yüksek transferini bitirmek istediği kaydedildi. Akşam'ın haberine göre, taraflar arasında anlaşma sağlanması takdirde İsmail Yüksek, önümüzdeki sezon Marsilya forması giyecek.