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Fenerbahçe’den En-Nesyri kararı

Fenerbahçe’den En-Nesyri kararı

15:2713/07/2025, Pazar
G: 13/07/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Fenerbahçe’de Youssef En-Nesyri’nin geleceğiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Transfer döneminin başında özellikle Suudi Arabistan ekipleriyle anılan 28 yaşındaki Faslı golcü için Fenerbahçe’nin beklediği 30-35 milyon euroluk teklif henüz gelmedi. Teknik direktör Jose Mourinho, yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala En-Nesyri’nin satışına sıcak bakmadığını net bir şekilde ifade etti. İşte detaylar.

Fenerbahçe'de golcü futbolcu Youssef En-Nesyri konusunda önemli bir gelişme yaşandı.

Faslı futbolcunun adı transfer döneminin döneminin başlamasıyla birlikte özellikle Suudi Arabistan ekipleriyle anılmıştı. Fenerbahçe ise En-Nesyri için belirlediği 30-35 milyon euro'luk teklifi henüz almadı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala En-Nesyri'nin gönderilmesine sıcak bakmıyor.

Fenerbahçe, astronomik bir teklif gelmediği sürece artık En-Nesyri'nin satılmasına sıcak bakmıyor.

Fenerbahçe forması altında 52 maçta süre bulan Youssef En-Nesyri, 30 gol attı ve 7 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 24 milyon euro olarak gösterilen 28 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

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