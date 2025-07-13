Fenerbahçe’den En-Nesyri kararı

Fenerbahçe’de Youssef En-Nesyri’nin geleceğiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Transfer döneminin başında özellikle Suudi Arabistan ekipleriyle anılan 28 yaşındaki Faslı golcü için Fenerbahçe’nin beklediği 30-35 milyon euroluk teklif henüz gelmedi. Teknik direktör Jose Mourinho, yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala En-Nesyri’nin satışına sıcak bakmadığını net bir şekilde ifade etti. İşte detaylar.

1 /6 Fenerbahçe'de golcü futbolcu Youssef En-Nesyri konusunda önemli bir gelişme yaşandı.

2 /6 Faslı futbolcunun adı transfer döneminin döneminin başlamasıyla birlikte özellikle Suudi Arabistan ekipleriyle anılmıştı. Fenerbahçe ise En-Nesyri için belirlediği 30-35 milyon euro'luk teklifi henüz almadı.

3 /6 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala En-Nesyri'nin gönderilmesine sıcak bakmıyor.

4 /6 Fenerbahçe, astronomik bir teklif gelmediği sürece artık En-Nesyri'nin satılmasına sıcak bakmıyor.

5 /6 Fenerbahçe forması altında 52 maçta süre bulan Youssef En-Nesyri, 30 gol attı ve 7 asist yaptı.