Fenerbahçe'den flaş Tedesco kararı: Geleceği belli oldu

Trendol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Samsunspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de yeni bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun geleceğiyle ilgili de önemli bir karar alındı.

1 /7 Fenerbahçe'de tüm gözler teknik direktör gelişmesine çevrildi.

2 /7 Sarı lacivertli takımda teknik direktör Domenico Tedesco ile ilgili bir karar da alındı.

3 /7 Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yöneticilerin şu aşamada bir teknik direktör değişikliğinin yarardan çok zarar getireceğine inandığı kaydedildi.

4 /7 En azından ocak ayına kadar hem saha sonuçları hem de transfer döneminde son durumun masaya yatıracağı dile getirildi.

5 /7 Domenico Tedesco'nun da milli aradan faydalanarak detaylı bir çalışma yaptığı kaydedildi.

6 /7 40 yaşındaki hocanın, Başkan Sadettin Saran'la da bir araya gelmesi bekleniyor.