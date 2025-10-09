Yeni Şafak
Fenerbahçe'den flaş Tedesco kararı: Geleceği belli oldu

Haber Merkezi
09:289/10/2025, Perşembe
G: 9/10/2025, Perşembe
Trendol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Samsunspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de yeni bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun geleceğiyle ilgili de önemli bir karar alındı.

Fenerbahçe'de tüm gözler teknik direktör gelişmesine çevrildi.

Sarı lacivertli takımda teknik direktör Domenico Tedesco ile ilgili bir karar da alındı.

Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yöneticilerin şu aşamada bir teknik direktör değişikliğinin yarardan çok zarar getireceğine inandığı kaydedildi.

En azından ocak ayına kadar hem saha sonuçları hem de transfer döneminde son durumun masaya yatıracağı dile getirildi.

Domenico Tedesco'nun da milli aradan faydalanarak detaylı bir çalışma yaptığı kaydedildi.

40 yaşındaki hocanın, Başkan Sadettin Saran'la da bir araya gelmesi bekleniyor.

Saran ve Tedesco'nun kadro planlaması ile ilgili detaylı bir görüşme yapacağı belirtildi. 

