Fenerbahçe'den forvete sürpriz transfer: 36 yaşındaki oyuncuya teklif yapıldı

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin sürpriz bir isme teklif yaptığı öğrenildi.İtalyan basını, sarı lacivertli takımın 36 yaşındaki oyuncunun kapısını çaldığını iddia etti.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı lacivertli kulüp hücum bölgesine Jhon Duran ile takviye yapmıştı.
Fakat Fenerbahçe'nin Duran dışında bir oyuncuya daha gittiği ve teklifte bulunduğu iddia edildi.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi.
La Gazzetta dello Sport, Fenerbahçe'nin Alexis Sanchez'e yıllığı 4 milyon euro'dan 1+1 senelik sözleşme teklif ettiğini yazdı.
Oyuncunun 15 gole katkı yapması ya da oynanan dakikaların %70'inde sahada olması durumunda da opsiyonun devreye gireceği ifade edildi.
Buna ek olarak, İtalya'nın Friuli bölgesindeki bağlarını denetleyebilmesi için oyuncunun kullanımına özel bir jet de tahsis edileceği kaydedildi.
Geride bıraktığımız sezonu Udinese'de tamamlayan 36 yaşındaki oyuncu, 14 maçta süre alırken gol veya asist katkısı üretemedi.