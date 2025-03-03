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Fenerbahçe'den Skriniar hamlesi! Yönetim harekete geçti

Fenerbahçe'den Skriniar hamlesi! Yönetim harekete geçti

14:023/03/2025, Pazartesi
G: 3/03/2025, Pazartesi
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Fenerbahçe'de son haftaların formda ismi Milan Skriniar için harekete geçiliyor. Sarı-lacivertli yönetim, tecrübeli savunmacının bonservisini almak için çalışmalara başladı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe, gelişiyle birlikte hem takıma hem takım savunmasına birkaç kademe atlatan Milan Skriniar'ın bonservisini almak için harekete geçti.

Sporx'te yer alan habere göre sarı-lacivertli yetkililer, toplam 5 milyon Euro maliyetle Paris Saint-Germain'den kiraladıkları 30 yaşındaki stoper için nabız yoklamaya başladı. Skriniar, Fenerbahçe'de çok mutlu olduğunu, Jose Mourinho ile birlikte çalışmaktan keyif aldığını iletti.

Fenerbahçe'deki takım arkadaşlarıyla çok mutlu olduğunu ve yıllar sonra böylesine huzur dolu bir takım içi arkadaşlık gördüğünü belirterek, kalmak istediğini iletti. Ailesiyle birlikte İstanbul'da mutlu bir hayat kurmaya başladığını belirten Skriniar da bonservisinin PSG'den alınması için Fenerbahçe yönetimine yardımcı olacağının sözünü verdi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a bu diyaloğu aktaran idareciler, Skriniar'ın bonservisi için başkanın talimatını bekleyecek. Öncelikle idareciler arasında başlayacak olan görüşmeler, gerekirse başkanlar seviyesine taşınacak.


Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı olan PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile aynı yönetimde olan Ali Koç, kişisel arkadaşlığını da devreye sokarak bu transferi en az maliyetle bitirmeye çalışacak. Ali Koç, Skriniar'ın kiralanması sürecinde de Nasser Al-Khelaifi ile telefon görüşmesi yapıp imzaları hızlıca attırmıştı.

#Fenerbahçe
#Milan Skriniar
#Transfer

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