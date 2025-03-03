Fenerbahçe'den Skriniar hamlesi! Yönetim harekete geçti

Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı olan PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile aynı yönetimde olan Ali Koç, kişisel arkadaşlığını da devreye sokarak bu transferi en az maliyetle bitirmeye çalışacak. Ali Koç, Skriniar'ın kiralanması sürecinde de Nasser Al-Khelaifi ile telefon görüşmesi yapıp imzaları hızlıca attırmıştı.