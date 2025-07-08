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Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi: Yıldız oyuncu bedavaya gelecek

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi: Yıldız oyuncu bedavaya gelecek

Ömer Çelikbaşlı
10:528/07/2025, Salı
G: 8/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi. Sarı lacivertli takım, yıldız oyuncuya resmi teklifi yaptı.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Sarı lacivertli kulüp gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak istiyor.

Bu yüzden takımdan ayrılacak oyuncular kadar gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor.

Son olarak sarı lacivertlilere, Osayi Samuel veda etmişti.

Sözleşmesi biten Osayi, Birmingham'a transfer olmuştu.

Sağ bek bölgesi için bir oyuncu arayışında olan sarı lacivertliler aradığı ismi buldu.

Fenerbahçe, Southampton'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Kyle Walker Peters'a resmi teklifi yaptı.

İmza parası ve senelik 2.5 milyon euro maaş teklif eden sarı lacivertliler oyuncunun kararını beklemeye geçti.

Beşiktaş ve Everton'ın da transfer etmek istediği 28 yaşındaki İngiliz oyuncunun kısa süre içerisinde bir karar vermesi bekleniyor.

Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 15 milyon euro olan Kyle Walker Peters, bu sezon 35 maçta 2 asistle oynadı.

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