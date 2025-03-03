Fenerbahçeli isimden maç sonu çarpıcı Galatasaray yanıtı!

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertli takım, rakibini 3-0 yenerek lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını 4'e düşürdü. Mücadele sonrası Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat'tan flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar...
Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla birlikte, lider Galatasaray ile arasında puan farkını 4'e indirdi.
Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin kalecisi İrfan Can Eğribayat dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
Beyaz Futbol muhabiri, takım otobüsüne giden İrfan Can Eğribayat'a "Psikolojik üstünlüğün size geçtiğini düşünüyor musunuz?" diye sordu.
İrfan Can Kahveci ise bu soruya, "Zaten bizdeydi" cevabını verdi.