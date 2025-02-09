Fenerbahçeli taraftarları şoke eden sakatlık: Jose Mourinho ne olduğunu anlamadı

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştı. Sarı lacivertli takım aynı bölgeden 6. sakatlığını yaşadı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Alanyaspor'un konuğu oldu.
Sarı lacivertli ekipte Becao ve Oosterwolde yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle sezonu kapatmıştı.
Fenerbahçe transfer dönemi içerisinde de stoper bölgesine takviye olarak Skriniar ve Diego Carlos'u kadrosuna katmıştı.
Sarı lacivertli takım, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası maçında Erzurumspor ile karşılaştı ve 3 oyuncusunu sakatlığa kurban verdi.
Djiku, Carlos ve Yusuf sakatlıkları nedeniyle maça devam edemedi.
Ayrıca Mert Müldür de omzundan sakat olduğu için forma giyemiyor.
Fenerbahçe, Alanyaspor maçına elinde olan 2 stoper ile Skriniar ve Çağlar ile başladı.
Fakat maçın 10. dakikasında Çağlar Söyüncü sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi.
Aynı bölgeden üst üste sakatlıklar yaşanması, sarı lacivertli taraftarları da sosyal medya üzerinden isyan ettirdi.
Teknik direktör Jose Mourinho da bu sakatlıklara anlam veremedi.
Fenerbahçe'de sakatlanan Çağlar yerine oyuna bir orta saha oyuncusu olan Amrabat dahil oldu.