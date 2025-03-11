Fenerbahçeli yıldız tam 10 katına imza atıyor

Fenerbahçe’nin genç stoperi Yusuf Akçiçek, gösterdiği göz kamaştırıcı performansla Mourinho’nun vazgeçilmezleri arasına girdi. Kulüp yönetimi yıldız oyuncuyu ödüllendirmeye karar verdi. Sarı-lacivertliler, yeni sözleşmeyle Yusuf’un ücretini tam 10 katına çıkararak genç yeteneği kadroda tutmayı hedefliyor. Detaylar haberimizde.
Fenerbahçe'de sezonun en çok gelişim gösteren isimlerinin başında Yusuf Akçiçek geliyor. Mourinho'nun vazgeçilmezleri arasında giren 19 yaşındaki stoper, Avrupa devlerinin de kıskacında.
Öte yandan Fenerbahçe, transferin gözdesi haline gelen Yusuf Akçiçek için adım atmaya hazırlanıyor.
5 YILLIK SÖZLEŞME
Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek ile 2029-2030 sezonu sonuna kadar geçerli yeni sözleşme imzalamayı planlıyor.
ÜCRETİ 10 KATINA ÇIKARILIYOR
An itibarıyla yılda 1 milyon lira kazanan Yusuf Akçiçek'in maaşının 10 milyon liraya çıkarılacağı haber detayında yer aldı.
Yusuf Akçiçek için yaz transfer döneminde ilk olarak Aston Villa Fenerbahçe'nin kapısını çalmıştı.
Genç stoper; Manchester United, Napoli, Leipzig ve Atletico Madrid scoutlarının da kıskacında.
Yusuf Akçiçek'i gelecek sezon da takımda tutmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, genç futbolcuyu Şampiyonlar Ligi vitrinine çıkarıp oyuncudan daha fazla bonservis geliri elde etmenin planlarını yapıyor.
Sarı-lacivertlilerle 2028 yazına kadar sözleşmesi olan genç savunmacı bu sezon toplam 15 maça çıkıp 850 dakika süre aldı.