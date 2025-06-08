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Fenerbahçeli yıldızdan veda paylaşımı: ‘Ona iyi bak’

Fenerbahçeli yıldızdan veda paylaşımı: ‘Ona iyi bak’

07:418/06/2025, Pazar
G: 8/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Fenerbahçe Beko dün akşam Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında evinde Bahçeşehir Koleji’ni 91-89 mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçe Beko forması giyen basketbolcu sosyal medya hesabından veda paylaşımı yaptı.

Fenerbahçe Beko forması giyen Nigel Hayes-Davis, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Marko Guduric'in ayrılığını duyurdu.


Guduric'in fotoğrafını paylaşan Hayes-Davis, "Olimpia Milano, ona iyi bak..." ifadelerini kullandı ve bir süre sonra paylaşımı kaldırdı.


İşte o paylaşım...


#Fenerbahçe Beko
#Nigel Hayes-Davis
#Marko Guduric
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