Fenerbahçeli yıldızdan veda paylaşımı: ‘Ona iyi bak’

Fenerbahçe Beko dün akşam Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında evinde Bahçeşehir Koleji’ni 91-89 mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçe Beko forması giyen basketbolcu sosyal medya hesabından veda paylaşımı yaptı.
Fenerbahçe Beko forması giyen Nigel Hayes-Davis, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Marko Guduric'in ayrılığını duyurdu.
Guduric'in fotoğrafını paylaşan Hayes-Davis, "Olimpia Milano, ona iyi bak..." ifadelerini kullandı ve bir süre sonra paylaşımı kaldırdı.
İşte o paylaşım...