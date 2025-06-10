Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'nin istediği Skriniar için Galatasaray devreye girdi: PSG bonservisi belirledi

Fenerbahçe'nin istediği Skriniar için Galatasaray devreye girdi: PSG bonservisi belirledi

14:4710/06/2025, Salı
G: 10/06/2025, Salı
Diğer
Sonraki haber

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, PSG'den kiraladığı Milan Skriniar'ın bonservisini almak istiyor. Fakat bu transfer için Galatasaray da devreye girdi.

Fenerbahçe ve Galatasaray Milan Skriniar transferinde bir kez daha karşı karşıya geldi.

Sarı lacivertli takım, kiralık olarak kadrosuna kattığı oyuncunun bonservisini almak istiyor.

Bu transfer yarışına geçtiğimiz sezon olduğu gibi Galatasaray da dahil oldu ve PSG ile masaya oturdu.

Skriniar'ın ülkesi Slovakya'da yayın yapan Sport24'ün haberine göre; PSG, Galatasaray'dan 10 milyon euro bonservis ücreti istedi.

Skriniar'ın da maaş olarak 12 milyon euro civarında bir rakam istediği de biliniyor.

Haberin detaylarında sarı kırmızılı takımın Milan Skriniar ile de bir görüşme gerçekleştirdiği ve transfer konusunda nabız yokladığı aktarıldı. 

#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Skriniar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS TYT, AYT, YDT oturumları kaç saat, kaç dakika sürecek? 2025 YKS sınav süresi