Fenerbahçe'nin istediği Skriniar için Galatasaray devreye girdi: PSG bonservisi belirledi

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, PSG'den kiraladığı Milan Skriniar'ın bonservisini almak istiyor. Fakat bu transfer için Galatasaray da devreye girdi.
Fenerbahçe ve Galatasaray Milan Skriniar transferinde bir kez daha karşı karşıya geldi.
Sarı lacivertli takım, kiralık olarak kadrosuna kattığı oyuncunun bonservisini almak istiyor.
Bu transfer yarışına geçtiğimiz sezon olduğu gibi Galatasaray da dahil oldu ve PSG ile masaya oturdu.
Skriniar'ın ülkesi Slovakya'da yayın yapan Sport24'ün haberine göre; PSG, Galatasaray'dan 10 milyon euro bonservis ücreti istedi.
Skriniar'ın da maaş olarak 12 milyon euro civarında bir rakam istediği de biliniyor.
Haberin detaylarında sarı kırmızılı takımın Milan Skriniar ile de bir görüşme gerçekleştirdiği ve transfer konusunda nabız yokladığı aktarıldı.