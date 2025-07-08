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Fenerbahçe’nin yıldızı için transfer savaşı: Atalanta ve Suudi kulüpleri devrede!

Fenerbahçe’nin yıldızı için transfer savaşı: Atalanta ve Suudi kulüpleri devrede!

14:508/07/2025, Salı
G: 8/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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Fenerbahçe’de transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor. Serie A ekibi Atalanta, teknik direktör Ivan Juric’in isteği doğrultusunda Fenerbahçe’nin 28 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için harekete geçti.

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.


Calciomercato'nun haberine göre; Atalanta, teknik direktör Ivan Juric’in isteği doğrultusunda Sofyan Amrabat’ı yeniden Serie A’ya kazandırmak istiyor.


Ancak transfer için Fenerbahçe ile İtalyan kulübü arasında bonservis bedeli konusunda fark bulunuyor. 

Atalanta, Faslı orta sahayı bonuslar dahil 15 milyon euroya kadrosuna katmak isterken, Fenerbahçe en az 20 milyon euro talep ediyor.


Amrabat’a Suudi Arabistan’dan da yoğun ilgi olduğu belirtiliyor.


Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasını 39 resmi maçta giyen 28 yaşındaki orta saha, 2 gol ve 4 asist yaptı.


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