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Fenerbahçe'ye Diego Carlos müjdesi! O maça yetişiyor

Fenerbahçe'ye Diego Carlos müjdesi! O maça yetişiyor

11:016/03/2025, Perşembe
G: 6/03/2025, Perşembe
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Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği ancak kısa süre içerisinde sakatlanan Diego Carlos'tan iyi haber geldi. Brezilyalı futbolcunun sahalara dönüşü netleşti.

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Diego Carlos, Türkiye Kupası'ndaki Erzurumspor maçında sakatlanmıştı.

Sakatlığını atlatan Diego Carlos bireysel çalışmalara başladı. Brezilyalı stoperin milli ara sonrası sahalara dönmesi bekleniyor.

NTV Spor'da yer alan habere göre 31 yaşındaki Diego Carlos'un, nisan ayının ilk haftasında Kadıköy'de oynanacak Trabzonspor maçına yetişme ihtimali yüksek.

Sarı-lacivertliler, Aston Villa'dan kadrosuna kattığı deneyimli savunmacı ile 3.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

#Fenerbahçe
#Diego Carlos
#Trabzonspor

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