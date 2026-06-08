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FIFA 2026 Dünya Kupası bu statlarda oynanacak: İşte 16 dev arena

FIFA 2026 Dünya Kupası bu statlarda oynanacak: İşte 16 dev arena

23:568/06/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
AA
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FIFA 2026 stadyumları, ABD, Meksika ve Kanada’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Kupası için kullanılacak. 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasındaki turnuva, 16 farklı stadyumda oynanacak.

2026 FIFA Dünya Kupası, ABD, Meksika ve Kanada’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek. Turnuva, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında 16 farklı stadyumda oynanacak.


Turnuva üç ülkede düzenlenecek


FIFA 2026 stadyumları, ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek Dünya Kupası için kullanılacak. 2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran’da başlayacak ve 19 Temmuz’da sona erecek.


Organizasyon, üç ülkeye yayılan 16 farklı stadyumda düzenlenecek. Turnuvaya ev sahipliği yapacak ülkeler Kuzey Amerika kıtasında yer alan ABD, Meksika ve Kanada olacak.

16 farklı stadyum kullanılacak


2026 FIFA Dünya Kupası’nın temel organizasyon bilgileri şöyle:


Turnuva 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Ev sahibi ülkeler ABD, Meksika ve Kanada olacak.

Maçlar toplam 16 farklı stadyumda oynanacak.


FIFA 2026 Dünya Kupası, stadyum sayısı ve ev sahibi ülke yapısıyla geniş kapsamlı bir organizasyon olarak planlanıyor. Turnuvanın maç takvimi ve stadyumlara göre karşılaşma dağılımı, organizasyon sürecinde takip edilecek başlıklar arasında yer alacak.

1- BC Place Stadium


Ülke: Kanada

Kapasite: 54.500

Maç sayısı: 7

Şehir: Vancouver

2- Toronto Stadium


Ülke: Kanada

Kapasite: 45.000

Maç sayısı: 6

Şehir: Toronto

3- Mexico City Stadium


Ülke: Meksika

Kapasite: 83.000

Maç sayısı: 5

Şehir: Mexico City

4- Monterrey Stadium


Ülke: Meksika

Kapasite: 53.500

Maç sayısı: 4

Şehir: Monterrey

5- Guadalajara Stadium


Ülke: Meksika

Kapasite: 48.000

Maç sayısı: 4

Şehir: Guadalajara

6- Seattle Stadium


Ülke: ABD

Kapasite: 69.000

Maç sayısı: 6

Şehir: Seattle

7- San Francisco Bay Area Stadium


Ülke: ABD

Kapasite: 71.000

Maç sayısı: 6

Şehir/Bölge: San Francisco Bay Area

8-Los Angeles Stadium

Ülke: ABD

Kapasite: 70.000

Maç sayısı: 8

Şehir: Los Angeles

9- Kansas City Stadium


Ülke: ABD

Kapasite: 73.000

Maç sayısı: 6

Şehir: Kansas City

10- Miami Stadium

Ülke: ABD

Kapasite: 65.000

Maç sayısı: 7

Şehir: Miami

11- Boston Stadium

Ülke: ABD

Kapasite: 65.000

Maç sayısı: 7

Şehir/Bölge: Boston

12- NY / New Jersey Stadium

Ülke: ABD

Kapasite: 82.500

Maç sayısı: 8

Şehir/Bölge: New York / New Jersey

13- Dallas Stadium

Ülke: ABD

Kapasite: 94.000

Maç sayısı: 9

Şehir: Dallas

14- Philadelphia Stadium

Ülke: ABD

Kapasite: 69.000

Maç sayısı: 6

Şehir: Philadelphia

15- Houston Stadium

Ülke: ABD

Kapasite: 72.000

Maç sayısı: 7

Şehir: Houston

16- Atlanta Stadium

Ülke: ABD

Kapasite: 75.000

Maç sayısı: 8

Şehir: Atlanta

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