FIFA 2026 Dünya Kupası bu statlarda oynanacak: İşte 16 dev arena

Turnuva üç ülkede düzenlenecek





FIFA 2026 stadyumları, ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek Dünya Kupası için kullanılacak. 2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran’da başlayacak ve 19 Temmuz’da sona erecek.





Organizasyon, üç ülkeye yayılan 16 farklı stadyumda düzenlenecek. Turnuvaya ev sahipliği yapacak ülkeler Kuzey Amerika kıtasında yer alan ABD, Meksika ve Kanada olacak.