FIFA 2026 Dünya Kupası bu statlarda oynanacak: İşte 16 dev arena

FIFA 2026 stadyumları, ABD, Meksika ve Kanada’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Kupası için kullanılacak. 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasındaki turnuva, 16 farklı stadyumda oynanacak.
2026 FIFA Dünya Kupası, ABD, Meksika ve Kanada’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek. Turnuva, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında 16 farklı stadyumda oynanacak.
Turnuva üç ülkede düzenlenecek
FIFA 2026 stadyumları, ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek Dünya Kupası için kullanılacak. 2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran’da başlayacak ve 19 Temmuz’da sona erecek.
Organizasyon, üç ülkeye yayılan 16 farklı stadyumda düzenlenecek. Turnuvaya ev sahipliği yapacak ülkeler Kuzey Amerika kıtasında yer alan ABD, Meksika ve Kanada olacak.
16 farklı stadyum kullanılacak
2026 FIFA Dünya Kupası’nın temel organizasyon bilgileri şöyle:
Turnuva 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.
Ev sahibi ülkeler ABD, Meksika ve Kanada olacak.
Maçlar toplam 16 farklı stadyumda oynanacak.
FIFA 2026 Dünya Kupası, stadyum sayısı ve ev sahibi ülke yapısıyla geniş kapsamlı bir organizasyon olarak planlanıyor. Turnuvanın maç takvimi ve stadyumlara göre karşılaşma dağılımı, organizasyon sürecinde takip edilecek başlıklar arasında yer alacak.
1- BC Place Stadium
Ülke: Kanada
Kapasite: 54.500
Maç sayısı: 7
Şehir: Vancouver
2- Toronto Stadium
Ülke: Kanada
Kapasite: 45.000
Maç sayısı: 6
Şehir: Toronto
3- Mexico City Stadium
Ülke: Meksika
Kapasite: 83.000
Maç sayısı: 5
Şehir: Mexico City
4- Monterrey Stadium
Ülke: Meksika
Kapasite: 53.500
Maç sayısı: 4
Şehir: Monterrey
5- Guadalajara Stadium
Ülke: Meksika
Kapasite: 48.000
Maç sayısı: 4
Şehir: Guadalajara
6- Seattle Stadium
Ülke: ABD
Kapasite: 69.000
Maç sayısı: 6
Şehir: Seattle
7- San Francisco Bay Area Stadium
Ülke: ABD
Kapasite: 71.000
Maç sayısı: 6
Şehir/Bölge: San Francisco Bay Area
8-Los Angeles Stadium
Ülke: ABD
Kapasite: 70.000
Maç sayısı: 8
Şehir: Los Angeles
9- Kansas City Stadium
Ülke: ABD
Kapasite: 73.000
Maç sayısı: 6
Şehir: Kansas City
10- Miami Stadium
Ülke: ABD
Kapasite: 65.000
Maç sayısı: 7
Şehir: Miami
11- Boston Stadium
Ülke: ABD
Kapasite: 65.000
Maç sayısı: 7
Şehir/Bölge: Boston
12- NY / New Jersey Stadium
Ülke: ABD
Kapasite: 82.500
Maç sayısı: 8
Şehir/Bölge: New York / New Jersey
13- Dallas Stadium
Ülke: ABD
Kapasite: 94.000
Maç sayısı: 9
Şehir: Dallas
14- Philadelphia Stadium
Ülke: ABD
Kapasite: 69.000
Maç sayısı: 6
Şehir: Philadelphia
15- Houston Stadium
Ülke: ABD
Kapasite: 72.000
Maç sayısı: 7
Şehir: Houston
16- Atlanta Stadium
Ülke: ABD
Kapasite: 75.000
Maç sayısı: 8
Şehir: Atlanta