Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fred’den sakatlık açıklaması: ‘O maça kadar dinleneceğim’

Fred’den sakatlık açıklaması: ‘O maça kadar dinleneceğim’

14:5417/02/2025, Pazartesi
G: 17/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe evinde Kasımpaşa’yı 3-1 mağlup etti. Maçın son dakikalarında Brezilyalı yıldız Fred sekerek oyuna devam etti. Maçın ardından tecrübeli futbolcudan sakatlık açıklaması geldi. Peki, Fred sakatlandı mı, derbide oynayacak mı? İşte detaylar.

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçının son anlarında sektiği görülen Brezilyalı yıldız Fred, maçtan sonra sakatlığı ile ilgili gelen soruya cevap verdi.


Brezilyalı yıldız, "İyiyim. Korkulacak bir şey yok.


Orada bir darbe almıştım.


Maç içerisinde bunlar normal. İyi bir şekilde dinleneceğim o maça kadar.


Önemli bir maç oynayacağız perşembe günü o maçı kazanmalıyız.


İyi bir jenerasyon geçireceğim, kendime dikkat ediyorum. 

Orada olacağım. Kimse endişe etmesin" yanıtını verdi.


#Fred
#Fenerbahçe
#Süper Lig
#derbi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
1992-1999-2008-2011 arası SGK'lılar için emeklilik tablosu açıklandı: Prim gününü 3600 - 5400 - 7200...