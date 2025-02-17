Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe evinde Kasımpaşa’yı 3-1 mağlup etti. Maçın son dakikalarında Brezilyalı yıldız Fred sekerek oyuna devam etti. Maçın ardından tecrübeli futbolcudan sakatlık açıklaması geldi. Peki, Fred sakatlandı mı, derbide oynayacak mı? İşte detaylar.
Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçının son anlarında sektiği görülen Brezilyalı yıldız Fred, maçtan sonra sakatlığı ile ilgili gelen soruya cevap verdi.
Brezilyalı yıldız, "İyiyim. Korkulacak bir şey yok.
Orada bir darbe almıştım.
Maç içerisinde bunlar normal. İyi bir şekilde dinleneceğim o maça kadar.
Önemli bir maç oynayacağız perşembe günü o maçı kazanmalıyız.
İyi bir jenerasyon geçireceğim, kendime dikkat ediyorum.
Orada olacağım. Kimse endişe etmesin" yanıtını verdi.