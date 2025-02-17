Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe evinde Kasımpaşa’yı 3-1 mağlup etti. Maçın son dakikalarında Brezilyalı yıldız Fred sekerek oyuna devam etti. Maçın ardından tecrübeli futbolcudan sakatlık açıklaması geldi. Peki, Fred sakatlandı mı, derbide oynayacak mı? İşte detaylar.

1 /7 Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçının son anlarında sektiği görülen Brezilyalı yıldız Fred, maçtan sonra sakatlığı ile ilgili gelen soruya cevap verdi.



2 /7 Brezilyalı yıldız, "İyiyim. Korkulacak bir şey yok.



3 /7 Orada bir darbe almıştım.



4 /7 Maç içerisinde bunlar normal. İyi bir şekilde dinleneceğim o maça kadar.



5 /7 Önemli bir maç oynayacağız perşembe günü o maçı kazanmalıyız.



6 /7 İyi bir jenerasyon geçireceğim, kendime dikkat ediyorum.