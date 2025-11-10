Yeni Şafak
Futbol tarihine geçen maçta 79 şut çekildi! 16 gol, 2 kırmızı kart

Futbol tarihine geçen maçta 79 şut çekildi! 16 gol, 2 kırmızı kart

Tuğçe Erginkoç
11:5710/11/2025, Pazartesi
Fas U17 Milli Takımı ile Yeni Kaledonya U17 Milli Takımı arasında oynanan Dünya Kupası maçında tam 16 gol atıldı. Karşılaşmada iki de kırmızı kart çıktı. İşte detaylar...

U17 Dünya Kupası'nda futbol tarihine geçecek bir maç oynandı.

Fas U17 Milli Takımı, Yeni Kaledonya U17 Milli Takımı'nı 16-0 mağlup etti.


Karşılaşmada Yeni Kaledonya'dan iki oyuncu kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Öte yandan Fas U17 Milli Takımı'nın mücadelede 79 şut istatistiği dikkat çekti. 

Bu sonucun ardından B Grubu'nda Fas 3 puanla üçüncü, Yeni Kaledonya ise 1 puanla sonuncu sırada yer aldı.

