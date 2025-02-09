Trendyol Süper Lig 23. haftasında Galatasaray-Adana Demirspor maçında konuk ekip hakem kararlarına tepki gösterdi ve 30. dakikada sahadan çekildi. Yaşanan bu olaylar Avrupa basınında geniş yer buldu.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Galatasaray-Adana Demirspor maçı, konuk takımın sahadan çekilmesi nedeniyle yarıda kaldı.
RAMS Park'ta yapılan müsabaka 1-0 sarı-kırmızılı takımın üstünlüğüyle devam ederken Adana ekibinde futbolcular yedek kulübesiyle görüşerek 34. dakikada soyunma odasına gitti. Yaşananlar Avrupa basınında büyük ses getirdi.
İspanya basını MARCA: "Türk futbolunda skandal! Morata penaltıdan golü attı. Rakip takım Adana Demirspor sahadan çekildi."
Fransa basını Foot Mercato: "Türk futbolunda çılgın olaylar yaşanıyor. Adana Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekildi. Büyük kulüpler birbirlerini suçlar şekilde açıklamalar yapıyor."
İtalya basını La Gazzetta dello Sport: "Türk futbolunda inanılmaz gelişme! Galatasaray, Morata'nın penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Rakip takım Adana Demirspor 20 dakika sonra sahayı terk etti."
İspanya basını Mundo Deportivo: "Türk futbolunda skandal! Galatasaray'ın rakibi Adana Demirspor, hakemin aleyhlerine verdiği tartışmalı karar sonrası sahadan çekildi."