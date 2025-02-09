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Avrupa Galatasaray-Adana Demirspor maçını konuşuyor: "Türk futbolunda skandal"

Avrupa Galatasaray-Adana Demirspor maçını konuşuyor: "Türk futbolunda skandal"

22:159/02/2025, Pazar
G: 9/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig 23. haftasında Galatasaray-Adana Demirspor maçında konuk ekip hakem kararlarına tepki gösterdi ve 30. dakikada sahadan çekildi. Yaşanan bu olaylar Avrupa basınında geniş yer buldu.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Galatasaray-Adana Demirspor maçı, konuk takımın sahadan çekilmesi nedeniyle yarıda kaldı.


RAMS Park'ta yapılan müsabaka 1-0 sarı-kırmızılı takımın üstünlüğüyle devam ederken Adana ekibinde futbolcular yedek kulübesiyle görüşerek 34. dakikada soyunma odasına gitti. Yaşananlar Avrupa basınında büyük ses getirdi.

İspanya basını MARCA: "Türk futbolunda skandal! Morata penaltıdan golü attı. Rakip takım Adana Demirspor sahadan çekildi."

Fransa basını Foot Mercato: "Türk futbolunda çılgın olaylar yaşanıyor. Adana Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekildi. Büyük kulüpler birbirlerini suçlar şekilde açıklamalar yapıyor."

İtalya basını La Gazzetta dello Sport: "Türk futbolunda inanılmaz gelişme! Galatasaray, Morata'nın penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Rakip takım Adana Demirspor 20 dakika sonra sahayı terk etti."

İspanya basını Mundo Deportivo: "Türk futbolunda skandal! Galatasaray'ın rakibi Adana Demirspor, hakemin aleyhlerine verdiği tartışmalı karar sonrası sahadan çekildi."

#Galatasaray
#Trendyol Süper Lig
#Adana Demirspor

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