Okan Buruk yönetiminde son 3 sezona damga vuran Galatasaray’da rekor üstüne rekor gelmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılar hem UEFA Avrupa Ligi’nde hem de Süper Lig’de yenilmezlik serisini sürdürüyor. Cimbom son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Young Boys’a kaybetti. Peki, Galatasaray kaç maçtır yenilmiyor? İşte detaylar.
Galatasaray, lider olduğu Trendyol Süper Lig'de takipçisi konumundaki Fenerbahçe, Reeder Samsunspor, ikas Eyüpspor, Göztepe ve Beşiktaş'a karşı başarılı bir performans gösterdi.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılı ekip, 17 maçta 15 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.
Ligde toplam 49 kez fileleri havalandıran Galatasaray, 20 kez de topu ağlarında gördü.
Ligde lider konumda bulunan Galatasaray, puan tablosunda üst sıralarda yer alan takımlara karşı da başarılı bir performans ortaya koydu.
Sarı-kırmızılı ekip, takipçisi 5 takıma karşı 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
"Cimbom", söz konusu rakiplerinden Fenerbahçe (3-1), Reeder Samsunspor (3-2), Göztepe (2-1) ve Beşiktaş'ı (2-1) mağlup etti.
Galatasaray, kazandığı bu 4 maçta 10 kez fileleri havalandırırken kalesinde 5 gol gördü.
Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in ilk 6 sırasında yer alan rakiplerinden sadece ikas Eyüpspor karşısında puan kaybı yaşadı.
Galatasaray, ligin 14. haftasında karşı karşıya geldiği ikas Eyüpspor'la 2-2 berabere kaldı.
Galatasaray, ligdeki önemli rakipleri Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a üstünlük sağladı.
İlk olarak ligin 6. haftasındaki derbide konuk olduğu Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray, 10. haftada sahasında Beşiktaş'ı 2-1, 16. haftada da Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti.
GALATASARAY KAÇ MAÇTIR YENİLMİYOR?
Bu sezon son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında evinde karşılaştığı İsviçre ekibi Young Boys'a kaybeden Galatasaray, daha sonra oynadığı maçlarda yenilmedi. Sarı-kırmızılılar 15'i Süper Lig, 6'sı da Avrupa Ligi olmak üzere toplam 21 müsabakada, 16 galibiyet elde ederken, 5 kez de berabere kaldı.