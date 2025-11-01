Yeni Şafak
Galatasaray-Trabzonspor maçında yıldız oyuncuya büyük şok: Ne olduğunu anlamadı

Haber Merkezi
21:461/11/2025, Cumartesi
G: 1/11/2025, Cumartesi
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Mücadelede yaşanan bir olay herkesi şaşırttı.

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u konuk etti.

Mücadelenin 0-0 eşitlikle devam ettiği sırada ilginç bir olay yaşandı.

Karşılaşmanın 73. dakikasında Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz kenara geldi.

Barış Alper oyundan çıkarken, tribünler yıldız oyuncuya büyük tepki gösterdi.

Tribünler ıslıklarla tepki gösterirken, bir kısım taraftar ise alkışlarla oyuncuya destek olmaya çalıştı.

