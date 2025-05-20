Galatasaray'a 24 saatte dev gelir

Galatasaray’ın 25’inci şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından, Galatasaray Store’da 24 saatte toplam 200 bin adetin üstünde ürün satışı gerçekleştirildi. 5 yıldızlı birçok farklı ürünü satışa çıkartan sarı-kırmızılılar, 24 saatte 110 milyon TL’nin üstünde satış yaptı. Mağazacılık A.Ş’nin şampiyonluk ve 5 yıldızlı ürünler için çok iyi hazırlandığı, ürün çeşitliliğiyle taraftarları etkilediği görüldü.