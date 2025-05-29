Galatasaray’a Rafa Silva çıkışı: ‘Ancak formasını alırsınız’

Beşiktaş’ta ödeme gecikmeleri ve kadro kalitesinden şikayetçi olan Portekizli yıldız, ayrılığı ciddi şekilde değerlendiriyor. Okan Buruk’un açıklamaları sonrası adı Galatasaray ile anılan Rafa Silva için Beşiktaş cephesinden çarpıcı bir açıklama geldi. Detaylar haberimizde.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş forması giyen Rafa Silva ile ilgili konuştu, ortalık karıştı.
Portekizli yıldızla geçen sezon ilgilendiklerini açıklayan Buruk, "Bizden istenen 40 milyon Euro’ydu. Seneliği 13-13.5 milyon Euro’ya geliyordu. O yüzden yol alamadık. Rafa bu sezon çok etkili oldu" dedi. Okan Buruk bu sözlerle Rafa Silva’ya olan ilgisini itiraf etti.
Sözcü'de yer alan habere göre, bu sözler Türkiye’yi sallayacak bir transfer iddiasının ateşini yaktı. Çünkü Rafa Silva cephesinden gelen haberler de yabana atılmayacak cinsten.
Beşiktaş’ta yaşanan ödeme sıkıntısı nedeniyle mutsuz olan Portekizli futbolcu ayrıca iddialı bir kadro kurulmamasından şikayetçi. Kaliteli isimlerin transfer edilmesini talep eden Rafa aksi halde ayrılık ihtimalini ciddi ciddi düşünüyor.
Menajerinin eski başkan Hüseyin Yücel ile görüşüp, "Buraya bizi siz getirdiniz. Alacaklarımız ödenmiyor" isyanını dile getirdi. Yücel de "Beşiktaş’ta kimsenin parası kalmaz” diyerek menajeri sakinleştirmeye çalıştı.
Bu gelişmeler alt alta konulduğunda, Rafa Silva’nın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek Galatasaray'a transferi uzak bir ihtimal gözükmüyor.
Sözcü'de Rafa Silva - Galatasaray ile ilgili çıkan haberin ardından Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan açıklama geldi. Orta Çizgi'ye konuşan Serdal Adalı, "Rafa Silva'nın ancak formasını alırlar." diye konuştu.
Beşiktaş'ta bu sezon 48 maçta süre bulan Rafa Silva, 18 gol attı ve 13 asist yaptı.