Galatasaray’a Rafa Silva çıkışı: ‘Ancak formasını alırsınız’

Portekizli yıldızla geçen sezon ilgilendiklerini açıklayan Buruk, "Bizden istenen 40 milyon Euro’ydu. Seneliği 13-13.5 milyon Euro’ya geliyordu. O yüzden yol alamadık. Rafa bu sezon çok etkili oldu" dedi. Okan Buruk bu sözlerle Rafa Silva’ya olan ilgisini itiraf etti.



