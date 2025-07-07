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Galatasaray’da ayrılık resmiyet kazanıyor: Yeni adresi belli oldu!

Galatasaray’da ayrılık resmiyet kazanıyor: Yeni adresi belli oldu!

14:597/07/2025, Pazartesi
G: 7/07/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Galatasaray, 2025-26 sezonu hazırlıklarını sürdürürken kadroda düşünülmeyen oyuncularla vedalaşmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki forvet Halil Dervişoğlu’nu Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor’a 1 yıllığına kiralık olarak gönderiyor.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da flaş bir ayrılık kapıda.


beIN Sports’un haberine göre Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu, kiralık olarak Çaykur Rizespor'a transfer oluyor.


Transferin kısa süre içerisinde resmiyete kavuşması beklenirken sözleşmenin de bugün imzalanacağı belirtiliyor.

Geçtiğimiz sezonu Gaziantep FK'de kiralık olarak geçiren Halil Dervişoğlu, 33 maçta 3 gol ve 5 asist yaptı.


#Galatasaray
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