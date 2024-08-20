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Spor

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sevinci: Kafilede yer almıyordu

19:16 - 20/08/2024 Salı
Güncelleme: 19:16 - 20/08/2024 Salı
Yeni Şafak

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da maç kafilesine rahatsızlığı bulunan Barış Alper Yılmaz alınmamıştı. Maça az bir süre kala milli oyuncudan iyi haber geldi. İşte detaylar...

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Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys ile karşı karşıya gelecek.

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Mücadele saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda maç kafilesi belli oldu.

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Sarı-kırmızılılarda, bulantı, kusma ve ishal şikayetleri olan ve gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edilen Barış Alper Yılmaz ile sakatlığı devam eden Davinson Sanchez kadroda yer almadı.

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Galatasaray'ın kamp kadrosu şöyle.

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Gıda zehirlenmesi geçiren Barış Alper Yılmaz'dan iyi haber geldi.

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Milli oyuncu İsviçre'ye gidiyor. Kendisini iyi hisseden Barış Alper, Young Boys maçı kadrosunda yer alacak.


#Galatasaray
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Barış Alper Yılmaz
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