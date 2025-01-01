Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray’da Hakim Ziyech çilesi: Teklifi reddetti!

Galatasaray’da Hakim Ziyech çilesi: Teklifi reddetti!

09:411/01/2025, Çarşamba
G: 1/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray’da ara transfer dönemi için çalışmalar başladı. Sarı-kırmızılılarda takımdan ilk ayrılacak isimlerden Hakim Ziyech hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı. Faslı oyuncu yönetimin yaptığı teklifi reddetti. Detaylar haberimizde.

Galatasaray'da Ocak Transfer döneminde gelecek isimler kadar gidecek isimler de gündemde yer alıyor. 

Yolların ayrılmasının beklendiği isimlerden olan Hakim Ziyech hakkında sürpriz bir gelişme ortaya çıktı. 

Hespress'te yer alan haberde Hakim Ziyech ve Galatasaray arasında yapılan görüşmeler hakkında bilgi verilirken oyuncunun yönetime talebi hakkında iddiada bulunuldu.


Haber'de yer alan detaya göre; Galatasaray'ın Ziyech'e sözleşmesini feshetmek için 1 milyon Euro önerdiği belirtilirken Ziyech bu teklifi reddetti ve 3,5 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinin tamamının ödenmesini talep etti.

Görüşmelerin karşılık bulmaması halinde Ziyech sezon sonuna kadar takımda kalabilir.


Faslı oyuncu bu sezon Galatasaray formasıyla 11 maça çıktı ve 1 asist kaydetti.

#Galatasaray
#Hakim Ziyech
#Süper Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
1 ocak eczane, kargolar, bankalar, avm açık mı? Yılbaşında kapalı olan kurumlar!