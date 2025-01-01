Galatasaray’ın Hakim Ziyech çilesi: 8 milyon euroya mal olacak

Galatasaray muhabiri Ali Naci Küçük: "Hakim Ziyech, sadece alacakalarını değil, sözleşme feshi için bonus maddelerini de istiyor. 'Diz sakatlığı geçirmezse, Galatasaray sezon başına 1,5 milyon Euro bonus öder' diye madde varmış. O bonusu da istiyor. 8 milyon Euro'ya mal olacak eğer fesh ederse." ifadelerini kullandı.