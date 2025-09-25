Yeni Şafak
Galatasaray’da Osimhen müjdesi: Kritik deplasmanda dönüyor!

11:2225/09/2025, Perşembe
G: 25/09/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Nijeryalı golcü Victor Osimhen, milli takımdaki Ruanda maçında ayak bileği bağlarında yaşadığı orta düzey gerilme ve kanama nedeniyle Eyüpspor, Frankfurt ve Konyaspor maçlarını kaçırmıştı. Golcü oyuncu kritik deplasmanda sarı-kırmızılı formayı giyecek.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. Alanya Oba Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.


Süper Lig'de 6'da 6 yapan sarı-kırmızılı ekip, 7. haftaya en yakın takipçileri Göztepe ile Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider girdi.


Alanyaspor ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 9 puanla 8. sırada yer aldı.


Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, Alanyaspor karşılaşmasıyla kadroya dönecek.


Nijerya Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Victor Osimhen, ayak bileği bağlarındaki orta düzeyde gerilme ve kanama sebebiyle sarı-kırmızılı takımın ikas Eyüpspor, Eintracht Frankfurt ve Tümosan Konyaspor ile yaptığı maçlarda görev alamamıştı.


Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 6. haftadaki Konyaspor maçının ardından yaptığı basın toplantısında Osimhen'in Alanyaspor ile yapılacak karşılaşmada kadroya döneceğini bildirmişti.


