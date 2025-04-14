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Galatasaray’da sürpriz ayrılık: Sezon sonu ilk o gidiyor

Galatasaray’da sürpriz ayrılık: Sezon sonu ilk o gidiyor

17:2514/04/2025, Pazartesi
G: 14/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Galatasaray’da sezonu sakatlığı sebebiyle kapatan Mauro Icardi hakkında çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Sarı-kırmızılılar Arjantinli yıldız ile yolları ayırma kararı aldı.

Yaşadığı ön çapraz bağ sakatlığının ardından sezonu kapatan Mauro Icardi ile ilgili çarpıcı bir söylenti ortaya atıldı.


Interlive.it'in haberine göre; 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunan Arjantinli süperstar, gelecek sezon Galatasaray'a ve veda etme kararı aldı.


AİLESİNE YAKIN OLMAK İSTİYOR



32 yaşındaki futbolcunun, ayrılığın gerçekleşmesi durumunda ailesine daha da yakın olabilmek için ülkesi Arjantin'e dönebileceği belirtildi.


BU SEZONKİ PERFORMANSI



UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Tottenham maçında sakatlanarak sezonu kapatan Mauro Icardi, Galatasaray forması ile çıktığı 14 maçta; 6 gol attı ve 2 de asist yaptı.


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