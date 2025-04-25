Galatasaray'dan flaş Davinson hamlesi! Daha iki yılı vardı

Süper Lig ve kupada yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray'da yönetim harekete geçti. Sarı-kırmızılı kulüp, Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez'le ilgili flaş bir karar aldı.

1 /6 Türkiye Kupası'nda finale çıkan, ligde ise emin adımlarla şampiyonluğa yürüyen Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları başladı.

2 /6 Sarı-kırmızılılarda öncelik Davinson Sanchez'e verilirken Kolombiyalı stoperin sözleşmesindeki opsiyonun kullanılacağı iddia edildi.

3 /6 2 sezon önce Galatasaray, Tottenham'dan 9.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında renklerine bağladığı futbolcuyla 4+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.



4 /6 Milliyet'te yer alan habere göre, Galatasaray 1 yıllık opsiyonu şimdiden kullanarak Davinson Sanchez'in sözleşmesini 2028'e kadar uzatacak.

5 /6 Sanchez'in maaşının ise yine yıllık 3.2 milyon Euro olarak kalacağı belirtildi.