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Galatasaray'dan flaş Davinson hamlesi! Daha iki yılı vardı

Galatasaray'dan flaş Davinson hamlesi! Daha iki yılı vardı

09:3425/04/2025, Cuma
G: 25/04/2025, Cuma
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Süper Lig ve kupada yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray'da yönetim harekete geçti. Sarı-kırmızılı kulüp, Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez'le ilgili flaş bir karar aldı.

Türkiye Kupası'nda finale çıkan, ligde ise emin adımlarla şampiyonluğa yürüyen Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları başladı.

Sarı-kırmızılılarda öncelik Davinson Sanchez'e verilirken Kolombiyalı stoperin sözleşmesindeki opsiyonun kullanılacağı iddia edildi.

2 sezon önce Galatasaray, Tottenham'dan 9.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında renklerine bağladığı futbolcuyla 4+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.


Milliyet'te yer alan habere göre, Galatasaray 1 yıllık opsiyonu şimdiden kullanarak Davinson Sanchez'in sözleşmesini 2028'e kadar uzatacak.

Sanchez'in maaşının ise yine yıllık 3.2 milyon Euro olarak kalacağı belirtildi.

Ayrıca Galatasaray'ın 28 yaşındaki futbolcuyu gelecek sezon takımın kaptanlarından biri yapacağı da aktarıldı.

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