Galatasaray'dan flaş karar! Takımda kalıyor

Süper Lig'de şampiyonluğa çok yaklaşan Galatasaray, gelecek sezonun transfer planlamasına başladı. Sarı-kırmızılılarda yıldız futbolcunun takımda kalmasına karar verildi.
Trendyol Süper Lig'de hafta sonu şampiyonluk için sahaya çıkacak Galatasaray'da Alvaro Morata'nın takımdaki geleceği belli oldu.
Sarı-kırmızılı takıma ara transferde katılan İspanyol golcüyü Galatasaray takımda tutmak istiyor.
Milliyet gazetesinde yer alan haberde Galatasaray'ın Morata'yla yollarını ayırma fikrinden vazgeçtiği ve yarım sezonluk opsiyonunun kullanılacağı belirtildi.
Galatasaray'ın bu sezonun devre arasında kiraladığı deneyimli forvetin 2025-26 sezonunun sonuna kadar takımda kalacağı ifade edildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da İspanyol golcüden memnun olduğu kaydedildi.
Galatasaray formasıyla bu sezon 13 maça çıkan Alvaro Morata, 6 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Deneyimli futbolcu sezonun ilk yarısında Milan formasıyla 25 maçta sahaya çıkarken 6 kez ağları havalandırmıştı.