Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray'dan flaş karar! Takımda kalıyor

Galatasaray'dan flaş karar! Takımda kalıyor

09:4412/05/2025, Pazartesi
Diğer
Sonraki haber

Süper Lig'de şampiyonluğa çok yaklaşan Galatasaray, gelecek sezonun transfer planlamasına başladı. Sarı-kırmızılılarda yıldız futbolcunun takımda kalmasına karar verildi.

Trendyol Süper Lig'de hafta sonu şampiyonluk için sahaya çıkacak Galatasaray'da Alvaro Morata'nın takımdaki geleceği belli oldu.

Sarı-kırmızılı takıma ara transferde katılan İspanyol golcüyü Galatasaray takımda tutmak istiyor.


Milliyet gazetesinde yer alan haberde Galatasaray'ın Morata'yla yollarını ayırma fikrinden vazgeçtiği ve yarım sezonluk opsiyonunun kullanılacağı belirtildi.

Galatasaray'ın bu sezonun devre arasında kiraladığı deneyimli forvetin 2025-26 sezonunun sonuna kadar takımda kalacağı ifade edildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da İspanyol golcüden memnun olduğu kaydedildi.

Galatasaray formasıyla bu sezon 13 maça çıkan Alvaro Morata, 6 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Deneyimli futbolcu sezonun ilk yarısında Milan formasıyla 25 maçta sahaya çıkarken 6 kez ağları havalandırmıştı.

#Süper Lig
#Galatasaray
#Alvaro Morata
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Çiçek ve süt dolunayı nedir? 12 Mayıs'ta Türkiye'de ne zaman, izlenecek mi?