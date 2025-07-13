Galatasaray'dan yıldız futbolcuya gelen teklife net yanıt: 'Satılık değil!'

Galatasaray’ın deneyimli stoperi Davinson Sanchez için İtalya Serie A’dan Como’nun devreye girdiği, ancak sarı-kırmızılıların bu transfere izin vermediği bildirildi.

1 /4 Galatasaray'ın deneyimli stoperi Davinson Sanchez için İtalya'nın Como takımının devreye girdiği kaydedildi.



2 /4 Çizme basınındaki haberlerde Como'nun Kolombiyalı savunmacıyı istediği öne sürüldü.

3 /4 Ancak Galatasaray'ın Sanchez'i bırakmayı istemediği ve teklife olumsuz cevap verdiği iddia edildi.