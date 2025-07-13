Galatasaray'dan yıldız futbolcuya gelen teklife net yanıt: 'Satılık değil!'

Galatasaray’ın deneyimli stoperi Davinson Sanchez için İtalya Serie A’dan Como’nun devreye girdiği, ancak sarı-kırmızılıların bu transfere izin vermediği bildirildi.
Galatasaray'ın deneyimli stoperi Davinson Sanchez için İtalya'nın Como takımının devreye girdiği kaydedildi.
Çizme basınındaki haberlerde Como'nun Kolombiyalı savunmacıyı istediği öne sürüldü.
Ancak Galatasaray'ın Sanchez'i bırakmayı istemediği ve teklife olumsuz cevap verdiği iddia edildi.
Galatasaray ile geçtiğimiz sezon 44 maça çıkan yıldız stoper, 5 gol ve 2 asist kaydetti.