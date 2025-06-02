Galatasaray’ın transfer listesindeydi: Barcelona devreye girdi!

Galatasaray’ın uzun süredir peşinde olduğu yıldız futbolcu, transfer piyasasında büyük bir çekişmenin merkezinde yer alıyor. Bayern Münih ile sözleşmesi bu ay sona erecek olan 29 yaşındaki kanat oyuncusu için Barcelona devreye girdi.

1 /5 Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Leroy Sane için bir dünya devi yarışa girdi.



2 /5 Fichajes'te yer alan habere göre; Barcelona, Bayern Münih ile sözleşmesi bu ay sona erecek olan Leroy Sane’yi kadrosuna katmayı planlıyor.



3 /5 Alman yıldızın bonservisinin sezon sonu itibarıyla elinde olması, İspanyol ekibi için transferi daha cazip hale getiriyor.



4 /5 Kulüp yetkililerinin, oyuncunun durumunu yakından takip ettiği öğrenildi. Eğer şartlarda anlaşma sağlanırsa, Sane'nin yeni sezonda Barcelona forması giyebileceği söylendi.

