Galatasaraylı yıldıza fiziki ve sözlü saldırı

Galatasaraylı yıldıza fiziki ve sözlü saldırı

18:296/10/2025, Pazartesi
G: 6/10/2025, Pazartesi
Süper Lig'de oynanan 8. hafta maçlarının ardından milli ara başladı. Verilen izinde ülkesine giden Galatasaray'ın yıldız ismi, sözlü ve fiziki tacize uğradı.

Süper Lig'de son hafta karşılaşmasında konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, milli arasına moralli ve rakiplerinin önünde lider girdi.

Milli araya giren sarı-kırmızılı takım, 3 günlük izine çıktı. Verilen izinde ülkesine giden Galatasaray'ın yıldız ismi Leroy Sane'nin sözlü ve fiziki saldırıya uğradığı ortaya çıktı.

Gazeteci Ali Naci Küçük'ün aktardığı bilgiye göre;

"Dün gittiği Münih’te October Fest’e katılan Sane, Alman vatandaşın sözlü ve fiziki tacizine uğradı."



"Sane 'Bana ve Galatasaray’a küfrettiler. Bunu kabul edemem’ dedi. Kendisine ve Galatasaray’a küfreden Alman vatandaşa tepki gösteren Leroy Sane, Bild’e özel açıklamalar yaptı."



#Galatasaray
#Leroy Sane
#Süper Lig
