Galatasaraylı Batshuayi boş kaleye atamadı: Zoru başardı

Galatasaray ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi Lask Linz ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılıların yeni transferi Michy Batshuayi ilk kez forma giydiği maçta kaçırdığı gol pozisyonuyla gündem oldu. O anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Yeni sezon kamp çalışmaları için Avusturya'da bulunan Galatasaray ilk hazırlık maçında, Avusturya'nın LASK Linz takımı ile Raiffeisen Arena'da karşılaştı.
Galatasaraylı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı.
Sarı-kırmızılılar sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.
Galatasaray'ın gollerini 56. ve 71. dakikada Metehan Balcı kaydetti.
Lask'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Leo Dubois (K.K), 64. dakikada Copado ve 85. dakikada Kone attı.
İkinci yarıya hızlı başlayan Galatasaray üst üste yaptığı ataklarla rakip kalede etkili oldu.
Sol kanattan gelişen atakta Galatasaray Mertens ile etkili geldi.
Mertens, ceza sahasına içerisinde müsait pozisyonda olan Batshuayi'ye ortasını yaptı.
Bomboş durumda olan Belçikalı, yaptığı kafa vuruşuyla isabet bulamadı.
Batshuayi'nin kaçırdığı gol pozisyonu.