Galatasaraylı Batshuayi boş kaleye atamadı: Zoru başardı

Galatasaray ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi Lask Linz ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılıların yeni transferi Michy Batshuayi ilk kez forma giydiği maçta kaçırdığı gol pozisyonuyla gündem oldu. O anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

1 / 10 Yeni sezon kamp çalışmaları için Avusturya'da bulunan Galatasaray ilk hazırlık maçında, Avusturya'nın LASK Linz takımı ile Raiffeisen Arena'da karşılaştı.

2 / 10 Galatasaraylı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı.





3 / 10 Sarı-kırmızılılar sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

4 / 10 Galatasaray'ın gollerini 56. ve 71. dakikada Metehan Balcı kaydetti.

5 / 10 Lask'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Leo Dubois (K.K), 64. dakikada Copado ve 85. dakikada Kone attı.





6 / 10 İkinci yarıya hızlı başlayan Galatasaray üst üste yaptığı ataklarla rakip kalede etkili oldu.

7 / 10 Sol kanattan gelişen atakta Galatasaray Mertens ile etkili geldi.

8 / 10 Mertens, ceza sahasına içerisinde müsait pozisyonda olan Batshuayi'ye ortasını yaptı.

9 / 10 Bomboş durumda olan Belçikalı, yaptığı kafa vuruşuyla isabet bulamadı.