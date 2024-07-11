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Spor

Galatasaraylı Batshuayi boş kaleye atamadı: Zoru başardı

22:09 - 11/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 22:37 - 11/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Galatasaray ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi Lask Linz ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılıların yeni transferi Michy Batshuayi ilk kez forma giydiği maçta kaçırdığı gol pozisyonuyla gündem oldu. O anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Yeni sezon kamp çalışmaları için Avusturya'da bulunan Galatasaray ilk hazırlık maçında, Avusturya'nın LASK Linz takımı ile Raiffeisen Arena'da karşılaştı.

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Galatasaraylı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı.



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Sarı-kırmızılılar sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

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Galatasaray'ın gollerini 56. ve 71. dakikada Metehan Balcı kaydetti.

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Lask'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Leo Dubois (K.K), 64. dakikada Copado ve 85. dakikada Kone attı.



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İkinci yarıya hızlı başlayan Galatasaray üst üste yaptığı ataklarla rakip kalede etkili oldu.

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Sol kanattan gelişen atakta Galatasaray Mertens ile etkili geldi.

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Mertens, ceza sahasına içerisinde müsait pozisyonda olan Batshuayi'ye ortasını yaptı.

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Bomboş durumda olan Belçikalı, yaptığı kafa vuruşuyla isabet bulamadı.

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Batshuayi'nin kaçırdığı gol pozisyonu.

#Galatasaray
#Michy Batshuayi
#Lask Linz
#Hazırlık maçı
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