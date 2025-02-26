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Galatasaraylı eski oyuncudan Jose Mourinho açıklaması: 'Babam nasıl ırkçı olabilir'

Galatasaraylı eski oyuncudan Jose Mourinho açıklaması: 'Babam nasıl ırkçı olabilir'

Haber Merkezi
16:2326/02/2025, Çarşamba
G: 26/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde teknik direktör Jose Mourinho'nun 'maymun' benzetmesi tartışmalara neden olmuştu. Galatasaray, Mourinho'yu ırkçılıkla suçlamış ve dava açılacağını açıklamıştı. Galatasaraylı eski oyuncudan Jose Mourinho hakkında önemli bir açıklama geldi.

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 0-0 sona ermişti. Karşılaşma sonrasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun açıklamaları gündem oldu.

Mourinho'nun 'maymun' benzetmesine Galatasaray sert tepki gösterdi ve suç duyurusunda bulunulacağı açıklandı.

Galatasaray'ın eski bir yıldız oyuncusu, Jose Mourinho'nun ırkçılıkla suçlanmasına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

Didier Drogba, yaptığı açıklamada Mourinho'nun kesinlikle ırkçı bir insan olmadığını ifade etti.

Drogba, şu cümleleri kullandı: "Sarı kırmızı formayı giymekten ne kadar gurur duyduğumu ve Türkiye'nin en iyi kulübüne olan sevgimi biliyorsunuz!"

"Rekabetlerin ne kadar tutkulu ve hararetli olabileceğini hepimiz biliyoruz ve ben de bunu deneyimleyecek kadar şanslıydım."

"Jose Mourinho hakkındaki son yorumları gördüm. Jose'yi uzun yıllardır tanıdığımı söylediğimde bana güvenin ve o bir ırkçı değil ve tarih (geçmiş ve yakın zaman) bunu kanıtlamak için var."

"Maçlarımıza odaklanalım, aslanlarımızı destekleyelim ve 5. yıldızımıza yaklaşmak için ligi kazanalım."

“Babam” nasıl ırkçı olabilir. Haydi çocuklar. "

#Galatasaray
#Mourinho
#Drogba

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