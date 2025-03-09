Galatasaraylı futbolcular için olay sözler!

Tecrübeli Spor Yazarı Levent Tüzemen, Alanyaspor-Galatasaray maçının ilk yarısı için, "Okan Buruk maçı tribünden izleseydi 'Ben nasıl takım çıkardım' diye serzenişte bulunurdu. Allah aşkına Antalya'ya üç gün kampa böyle bir takım çıkarmak için mi gitmiş? Ne kadar isimli varsa Galatasaray'da. Herkes kaşar, bir tane çalışan yok. Kanat yok ya!" ifadelerini kullandı.