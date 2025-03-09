Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor deplasmanında mücadele ediyor. Maçın ilk yarısını Alanyaspor 1-0 önde kapatırken Galatasaraylı futbolcular için olay sözler sarf edildi.
Alanyaspor, Galatasaray'a karşı ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Sarı Kırmızılılar mücadelenin ilk yarısında hiçbir varlık gösteremedi.
Tecrübeli Spor Yazarı Levent Tüzemen, Alanyaspor-Galatasaray maçının ilk yarısı için, "Okan Buruk maçı tribünden izleseydi 'Ben nasıl takım çıkardım' diye serzenişte bulunurdu. Allah aşkına Antalya'ya üç gün kampa böyle bir takım çıkarmak için mi gitmiş? Ne kadar isimli varsa Galatasaray'da. Herkes kaşar, bir tane çalışan yok. Kanat yok ya!" ifadelerini kullandı.
Alanyaspor-Galatasaray maçının ilk yarısında oluşan istatistikler şu şekilde.
Alanyaspor, Galatasaray'a karşı ilk yarıda Vilhena'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Sarı Kırmızılıların savunmada doğru yerleşemediği bir anda ceza sahası içerisinde sert bir vuruş yapan tecrübeli oyuncu Muslera'yı avlamayı başardı.
Okan Buruk, karşılaşmanın ilk yarısı boyunca oyuncularına uyarılarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı hücum yollarında istediklerini gerçekleştiremedi.