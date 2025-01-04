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Galatasaraylı taraftarlardan Ali Koç pankartı

Galatasaraylı taraftarlardan Ali Koç pankartı

Haber Merkezi
19:024/01/2025, Cumartesi
G: 4/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Göztepe maçı öncesinde, sarı kırmızılı taraftarlar Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için pankart açtı.

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe'yi konuk edecek.

Sarı kırmızılı takım, bu mücadeleyi kazanarak ikinci Fenerbahçe ile puan farkını 11'e yükseltmek istiyor.

Bu şekilde Galatasaray maç fazlasıyla rakibini de baskı altına almak istiyor.

Galatasaray-Göztepe maçı öncesinde ilginç bir an da yaşandı.

Sarı kırmızılı taraftarlar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için pankart açtı.

Pankarta, 'Gitme sana muhtacız' yazısı yazıldı.

Ayrıca 5 yıldız görseli içine de Ali Koç'un fotoğrafı konuldu.

İşte Galatasaraylı taraftarların, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için açmış olduğu pankart.

#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Ali Koç

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