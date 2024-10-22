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Galatasaraylı yıldız ayrılığı açıkladı: 'Artık her şey bitti'

Galatasaraylı yıldız ayrılığı açıkladı: 'Artık her şey bitti'

17:5222/10/2024, Salı
G: 22/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Galatasaray forması giyen yıldız oyuncu, teknik direktör Tedesco ile yaptığı görüşme sonrası milli takım kapısının kapandığını açıkladı.

Galatasaray forması giyen Belçikalı yıldız Dries Mertens, milli takım kariyeri ve teknik direktör Tedesco hakkında açıklamalarda bulundu.


Mertens, teknik direktör Tedesco ile konuştuğunu ve milli takım kapılarının kapandığını belirtti.


"Tedesco benimle konuştu ve bana durumu açıkladı. Gelip bana açıkladığı için çok mutlu ve minnettarım. Benim için artık her şey bitti, artık ben de bir taraftarım"

"Eğer 10 kişi sakatlanırsa veya kimse uygun değilse Tedesco beni her zaman çağırabilir."

37 yaşındaki futbolcu milli takım kariyerindeki 109 maçta 21 kez fileleri havalandırdı.

#Galatasaray
#Dries Mertens
#Tedesco

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