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Galatasaraylı yıldızın derbi şaşkınlığı : ‘Dünya Kupası finali gibi’

Galatasaraylı yıldızın derbi şaşkınlığı : ‘Dünya Kupası finali gibi’

16:5624/02/2025, Pazartesi
G: 24/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig’de 25. haftada derbi heyecanı yaşanıyor. Galatasaray Rams Park’ta ezeli rakibi Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Dev maç saat 20.00’de başlayacak. Galatasaraylı yıldız derbi öncesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Detaylar haberimizde.

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Gabriel Sara, bu akşam oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi Globo'ya konuştu.


Türkiye'deki Galatasaray-Fenerbahçe rekabetini "gerçeküstü" sözcüğüyle niteleyen Gabriel Sara, "Futbol kültürü güçlü olan ve buna alışmış olan biz Brezilyalılar için bile şaşırtıcı bir durum" dedi.


Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin Türkiye'de Dünya Kupası finali gibi görüldüğünü dile getiren Sara, "Son dönemde yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye karşı oynanan bu derbi ülkede adeta Dünya Kupası finali olarak değerlendiriliyor" ifadelerini kullandı.


Derbide sorumluluklarının bilincinde olacaklarını aktaran Brezilyalı futbolcu, "Puan tablosunda küçük bir avantajımız var ama tedbiri elden bırakamayız. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve bu fırsatı değerlendireceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.


#Galatasaray
#Gabriel Sara
#Fenerbahçe
#Süper Lig

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