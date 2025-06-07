Galatasaraylı yönetici açıkladı: Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldızı transfer etti

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı. Galatasaraylı bir yönetici, Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü bir yıldızı transfer ettiğini söyledi.

1 /10 Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor.

2 /10 Hatta Fenerbahçe ile Galatasaray bir kez daha aynı oyuncunun peşine düştü.

3 /10 Her iki takım da dünyaca ünlü bir yıldızı transfer etmek istiyor.

4 /10 Fenerbahçe yönetimi, bu transferi gerçekleştirerek taraftarıyla barışmanın planlarını yapıyor.

5 /10 Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı.

6 /10 Gazeteci İbrahim Seten katıldığı bir programda, Galatasaraylı yöneticilerle görüştüğü ve onlardan Fenerbahçe'nin bir transfer yaptığına dair bilgi aldığını söyledi.

7 /10 Seten şu ifadeleri kullandı:

8 /10 "Leroy Sane ile alakalı daha çok taze, yayına gelmeden önce bir Galatasaraylı yönetici ile konuştum."

9 /10 "Bana dedi ki, perşembe itibarıyla söyledi."