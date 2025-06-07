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Galatasaraylı yönetici açıkladı: Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldızı transfer etti

Galatasaraylı yönetici açıkladı: Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldızı transfer etti

Haber Merkezi
10:527/06/2025, Cumartesi
G: 7/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı. Galatasaraylı bir yönetici, Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü bir yıldızı transfer ettiğini söyledi.

Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor.

Hatta Fenerbahçe ile Galatasaray bir kez daha aynı oyuncunun peşine düştü.

Her iki takım da dünyaca ünlü bir yıldızı transfer etmek istiyor.

Fenerbahçe yönetimi, bu transferi gerçekleştirerek taraftarıyla barışmanın planlarını yapıyor.

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı.

Gazeteci İbrahim Seten katıldığı bir programda, Galatasaraylı yöneticilerle görüştüğü ve onlardan Fenerbahçe'nin bir transfer yaptığına dair bilgi aldığını söyledi.

Seten şu ifadeleri kullandı:

"Leroy Sane ile alakalı daha çok taze, yayına gelmeden önce bir Galatasaraylı yönetici ile konuştum."

"Bana dedi ki, perşembe itibarıyla söyledi."

"Dün Fenerbahçe aldı (Sane'yi) dedi. Galatasaraylı bir yöneticiden bahsediyorum."

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