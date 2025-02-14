Galatasaraylı yöneticiden dikkat çeken Okan Buruk paylaşımı

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, sarı-kırmızılı taraftarların istifaya davet ettiği teknik direktör Okan Buruk'a sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sahip çıktı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup oldu.
Hollanda ekibi karşısında alınan hezimetin ardından eleştiri okları teknik direktör Okan Buruk'a yöneltildi.
4-1'lik AZ Alkmaar yenilgisini 'rezillik' olarak nitelendiren sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medya hesaplarından Okan Buruk'u istifaya davet etti.
Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Okan Buruk için destek paylaşımında bulundu.
51 yaşındaki teknik adamın idmanda güldüğü bir fotoğrafı paylaşan Hatipoğlu, teknik direktörün arkasında olduklarının mesajını verdi.