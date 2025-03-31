Galibiyet sonrası gözdağı verdi: ‘Fenerbahçe’yi de yeneceğiz!’

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş evinde Galatasaray’ı 2-1 mağlup etti. Galibiyetin ardından başkan Serdal Adalı çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş evinde Galatasaray’ı 2-1 mağlup etti ve ligde 3.’lüğe bir adım daha yaklaştı.
Galibiyetin ardından Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Adalı, Galatasaray galibiyetiyle taraftara bayram hediyesi verdiklerini söyledi.
Posta'dan Faik Gürses'e konuşan Adalı, "Maçtan 3 gün önce Galatasaray'ı yeneceğiz demiştim. Bu galibiyeti bayram şekeri olarak büyük taraftarımıza armağan ediyoruz." dedi.
Adalı, "Bu galibiyet camiamıza büyük moral oldu. Fenerbahçe'yi de yeneceğiz." dedi.
Beşiktaş'ın başkanı, "Bu sezon yine Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz." diyerek hedefi gösterdi.