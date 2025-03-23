Geleceği merak ediliyordu! Osimhen'in sıcak baktığı takım belli oldu

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve sezona damga vuran Victor Osimhen'in, takımdaki geleceği merak konusu olurken Nijeryalı forvetin transfer olmaya sıcak baktığı takım belli oldu.
Sezon başında sürpriz bir şekilde Galatasaray'a imza atan Victor Osimhen'in geleceği merak konusu.
Galatasaray'ın da fırsat kolladığı Osimhen'in adı Chelsea, PSG, Manchester United, Juventus, Al-Hilal ve Barcelona gibi takımlarla anılıyor.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Al-Hilal'in yaptığı teklifi direkt reddeden Victor Osimhen, İtalya'ya dönmeye ve Juventus forması giymeye sıcak bakıyor.
Serbest kalma bedeli 75 milyon Euro olan Victor Osimhen için bu bedelin Serie A ekiplerini kapsamadığı haber detayında yer aldı.
Galatasaray ise Osimhen'in kalmak istemesi halinde diğer talipleri gibi rakamı aşağı çekmek istiyor.
Bu sezon tüm kulvarlarda 30 maça çıkıp 2281 dakika sahada kalan Osimhen, 26 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.