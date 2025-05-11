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Gidecek mi kalacak mı? Rafa Silva kararını verdi

Gidecek mi kalacak mı? Rafa Silva kararını verdi

13:5311/05/2025, Pazar
G: 11/05/2025, Pazar
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Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva'nın siyah-beyazlı kulüpteki geleceği merak ediliyordu. Adı birçok kulüple anlan 31 yaşındaki futbolcunun kariyeriyle ilgili verdiği karar ortaya çıktı.

Rafa Silva, bu sezon gösterdiği performansla siyah-beyazlı taraftarların gönlünde taht kurdu.

Sezon başında kadroya dahil olan 31 yaşındaki futbolcu, taraftarların en güvendiği isim olarak öne çıktı.

Siyah-beyazlı formayla bu sezon şu ana kadar tüm kulvarlarda 45 maça çıkan Portekizli kanat oyuncusu, 16 gol, 12 asist ile taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı.

Derbilerdeki performansıyla da dikkatleri üzerine çeken tecrübeli oyuncu, Turkcell Süper Kupa'da ve ligde Galatasaray ağlarını birer kez sarsmayı başardı.

Beşiktaş'ta gösterdiği başarılı performansın ardından ismi transfer dedikodularına karışan Silva'nın geleceğine dair kararını verdiği belirtildi.

Sözcü'nün haberine göre; 31 yaşındaki yıldız, Beşiktaş'ta olmaktan ve İstanbul'da yaşamaktan memnun. Bu nedenle yaz transfer döneminde kendisine gelecek tekliflere kapısını şimdiden kapattı. 

Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Rafa Silva'nın formunu yükselterek kontratını sonuna kadar tamamlamak istediği ifade edildi. 

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