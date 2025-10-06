Yeni Şafak
İlkay Gündoğan'dan derbide flaş hamle! Takım arkadaşları alkışladı

10:266/10/2025, Pazartesi
G: 6/10/2025, Pazartesi
Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray sahasında konuk ettiği Beşiktaş'la 1-1 berabere kalırken sarı-kırmızılıların deneyimli futbolcusu İlkay Gündoğan'ın derbide soyunma odasında alkış alan hareketi ortaya çıktı.

Galatasaray'a imza attığı günden beri takım arkadaşlarına her konuda yardımcı olan İlkay Gündoğan, yine örnek bir davranışa imza attı. 

Takvim'in haberine göre; 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu, takım kaptanı olmamasına rağmen Beşiktaş derbisinin devre arasında söz aldı ve arkadaşlarına bir konuşma yaptı.

Tecrübeli oyuncunun konuşmasında, "Davinson Sanchez'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldık. Skor olarak geride de olabiliriz. Futbolda bunlar var. Asıl sınavımız şimdi başlıyor. Bizi destekleyen taraftarlarımız bizden bir tepki bekliyor. Herkes iki kişilik mücadele edecek. Galatasaray asla pes etmez. Çıkıp aslanlar gibi mücadele edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

İlkay Gündoğan'ın konuşmalarına arkadaşları, alkışlarla karşılık verdi.

Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan'ın maçtan sonra mücadelelerinden dolayı arkadaşlarını kutladığı da gelen haberler arasında.

Bu arada İlkay Gündoğan'ın devre arasında soyunma odasında kırmızı kart gören Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'i teselli ettiği onunla özel bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

