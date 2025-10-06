İlkay Gündoğan'dan derbide flaş hamle! Takım arkadaşları alkışladı

Tecrübeli oyuncunun konuşmasında, "Davinson Sanchez'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldık. Skor olarak geride de olabiliriz. Futbolda bunlar var. Asıl sınavımız şimdi başlıyor. Bizi destekleyen taraftarlarımız bizden bir tepki bekliyor. Herkes iki kişilik mücadele edecek. Galatasaray asla pes etmez. Çıkıp aslanlar gibi mücadele edeceğiz" ifadelerine yer verdi.