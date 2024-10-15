İngiltere'nin yeni teknik direktörü belli oldu

İngiltere Futbol Federasyonu, EURO 2024 sonrası istifa eden Gareth Southgate'den boşalan teknik direktörlük görevi için çalışmalarına sürdürüyordu. İngilizler, Alman teknik adam ile anlaşma sağladı.
İngiltere Futbol Federasyonu, Soutghate'n boşalan teknik direktörlük görevi için çalışmalarına son verdi.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, İngiltere yeni teknik adamıyla sözleşme imzaladı.
İngiltere Milli Takımı'nın yeni hocası Alman Thomas Tuchel oldu.
Son olarak Bayern Münih'i çalıştıran 51 yaşındaki çalıştırıcı, 11 yıl sonra kulüp tarihin ilk kez bir sezonu kupa kazanamadan tamamlamıştı.