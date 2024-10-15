İngiltere'nin yeni teknik direktörü belli oldu

İngiltere Futbol Federasyonu, EURO 2024 sonrası istifa eden Gareth Southgate'den boşalan teknik direktörlük görevi için çalışmalarına sürdürüyordu. İngilizler, Alman teknik adam ile anlaşma sağladı.

1 /4 İngiltere Futbol Federasyonu, Soutghate'n boşalan teknik direktörlük görevi için çalışmalarına son verdi.



2 /4 İngiliz basınında yer alan haberlere göre, İngiltere yeni teknik adamıyla sözleşme imzaladı.

3 /4 İngiltere Milli Takımı'nın yeni hocası Alman Thomas Tuchel oldu.